Garten-Pflege im Sommer

Sie können auch alles anders machen. Wer sagt denn, das man die größten Äpfel, Birnen und Zwetschken braucht, wenn man stattdessen einen schattigen Wildobst-Baum haben kann – bei fast 40 C, wie an diesem Wochenende prognostiziert, ein sympathischer Gedanke. Wer nicht nur an sich selbst, sondern auch an die Bienen denkt, pflanzt spätblühende Bäume wie Edelkastanien. Vögel schätzen Holler, Eberesche, Dirndlstrauch und Berberitze, Schwarze Maulbeeren sind für Hühner ein Genuss. Nur so als ökologische Anregung.