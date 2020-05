So nimmt der Garten Gestalt an

Bei der Farbauswahl orientiert man sich in dieser Saison ebenfalls sehr stark am Innenraum", so Michael Hyna, Bau- und Gartenbaustoff-Experte bei Hornbach. Eine Kombination aus den Materialien Holz und Stein sorgt für eine gestalterische Akzentuierung von unterschiedlichen Zonen wie etwa separaten Liegeflächen.



WPC-Dielen zählen zu den Trendmaterialien der Terrassen-Saison. Wood Polymere Composite (kurz: WPC) ist ein Verbundwerkstoff, mit etwa 60 Prozent Holzanteil. Der Vorteil gegenüber klassischen Hölzern ist, das Material kann nicht versilbern und ist in vielen Farbnuancen erhältlich. "Für kleinere Flächen auf Balkonen eignen sich auch Kovalex-Rollböden. Der Vorteil dabei ist, dass man auf aufwendige Unterkonstruktionen verzichten kann", so Michael Hyna.