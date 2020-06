So könnte der Bahnhof der Zukunft aussehen

Der Fahrtwind und der Lärm die entstehen, wenn ein Schnellzug durch einen Bahnhof braust, sind für die Wartenden ganz schön unangenehm. Dass es auch anders geht, zeigen die Siegerprojekte des Wettbewerbs "Concrete Stundent Trophy", der heuer bereits zum neunten Mal von der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie ausgelobt wurde. Angehende Architekten und Bauingenieure waren aufgefordert, in interdisziplinären Teams einen Bahnhof für die niederösterreichische Gemeinde Münchendorf zu entwerfen. Insgesamt 13.000 Euro Preisgeld wurden vergeben. Christian Szalay, Architektur-Student an der Technischen Universität Wien, und der angehende Bauingenieur Bernhard Ramsauer konnten mit ihrer Idee "inside out" die Jury überzeugen.