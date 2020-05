So funktioniert die Vermehrung im Kräutergarten

Manche Sorten bilden im Lauf der Jahre dichte Wurzelballen, die man ausgraben und mit dem Spaten in zwei oder mehrere Stücke teilen kann. Die neuen Segmente kann man an anderer Stelle einsetzen. Damit die Wurzeln nicht austrocknen, sollte die Pflanze sofort wieder in die Erde wandern. Zum Teilen eignen sich etwa Minze, Zitronenmelisse, Oregano und Schnittlauch. Estragon und Pfefferminze bilden seitliche Wurzelausläufer, die man ebenfalls mit einem Spaten abtrennen und an einem neuen Platz einsetzen kann.