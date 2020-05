Schriftsteller und ihre grüne Oasen

Stolz und Vorurteil", "Verstand und Gefühl" und "Kloster Northanger" – sind die Namen der ersten Jane-Austen-Titel, die bekanntermaßen zu Bestsellern wurden. Ihre Romane prägten maßgeblich die englische Literatur. Die Autorin Jackie Bennett widmet sich in ihrem neuen Werk "Die Gärten der Dichter" den grünen Oasen berühmter Literatur-Vertreter – unter anderem auch dem von Jane Austen, die zeit ihres Lebens anonym mit der Verfasserangabe "by a lady" ihre Schriften veröffentlichte. Und das, obwohl aus diesem Geheimnis mit der Zeit ein offenes wurde. In einem Pfarrhaus in der Grafschaft Hampshire verbrachte sie mit ihren Geschwistern eine unbeschwerte Kindheit. Eine Zeit lang ging man davon aus, dass Austen aus einem gut situierten Haus stammt, doch das Gegenteil war der Fall. Die Inspiration für ihre Romane, die oftmals auf herrschaftlichen Landsitzen stattfanden und von wohlhabenden Familien handelten, fand sie in Häusern der umliegenden Nachbarschaft.