Schöne Staudenbeete: Die richtige Mischung macht’s

Wer an ein blühendes Beet denkt, der hat wahrscheinlich als erstes Bilder von bunten Blumen im Kopf. Dabei sind sehr viele Gartenpflanzen botanisch gesehen Stauden. Sie können den Winter überleben und mehrere Jahre alt werden. Ihre oberirdischen Teile sterben im Herbst fast vollständig ab und treiben im Frühling wieder aus. "Leider wird die Bezeichnung in Österreich oft als abwertendes Synonym für Gestrüpp verwendet", bedauert Katrin Lugerbauer. Mit ihrem Ratgeber "Immerblühende Beete ganz einfach" will sie das Image dieser Pflanzen aufwerten.