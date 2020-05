Schnecken bekämpfen: Bewährte Methoden ohne Chemie

Bierfallen werden auch oft als natürliche Alternative empfohlen. "Die funktionieren zwar gut, locken aber wiederum Schnecken an. Am Ende hat man dann auch die Tiere aus Nachbars Garten im eigenen Beet", warnt Langeder. Er empfiehlt das klassische Absammeln. "Am besten legt man Holzbretter oder alte Ziegel in den Garten. Dort verstecken sich die Tiere und man kann sie gut abklauben."

Auch Schneckenzäune haben sich bewährt. "Die funktionieren aber nur bei 90 Prozent, manche Exemplare kommen trotzdem drüber. Und abklauben muss man die Tiere außerdem", erklärt der Gärtner.

Bleibt die Frage: Wohin mit den gesammelten Exemplaren? "Auch wenn es grauslich klingt, die Tiere leiden am wenigsten, wenn man sie zerschneidet oder in einen Kübel mit heißem Wasser wirft", erklärt Sebastian Langeder. Auf keinen Fall sollte man tote Schnecken im Garten liegen lassen, denn die würden ihren Artgenossen als Futter dienen und so weitere Schnecken anlocken.