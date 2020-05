Schluss mit braunen Flecken im Garten

In den frühen Morgenstunden ist das Gießen am wirksamsten. Dann können sich die Wurzeln mit Wasser vollsaugen und sind gegen die Hitze des Tages gewappnet. "Außerdem kann man die Schneckenplage eindämmen. Die lieben Feuchtigkeit am Abend. Gießt man in der Früh, kann der Boden bis zum Abend trocknen", sagt Janousek. Wer nicht um fünf Uhr früh aufstehen will, ist mit einer automatischen Bewässerung gut beraten. Am komfortabelsten ist ein unterirdisches Sprinkler-System. Die Regner und Sprüher sind im Boden versenkt und werden durch den Wasserdruck angehoben. Zeit und Dauer werden mit einem Bewässerungscomupter eingestellt. Außerdem sorgen Regen-Sensoren dafür, dass die Anlage bei Niederschlag nicht bewässert. "Ab einer Grünfläche von 50 Quadratmetern ist eine automatische Bewässerungsanlage zu empfehlen", sagt Janousek.



Wer selbst gräbt und Rohre verlegt, kann 30 Prozent sparen. Do-it-yourself liegt außerdem im Trend: "Wir bieten ein komplettes Service und eine einfache Montageunterstützung an. Denn die Kunden wollen immer mehr selbst machen", bestätigt Janousek.

Wer gleich alles selber machen will, kann auch mit Produkten aus dem Baumarkt Geld sparen. "Mit einem Euro pro Quadratmeter muss man für eine einfache Rasenbewässerung mit einem versenkbaren Sprinklersystem rechnen", so Höllerer.