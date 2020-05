Schloss-Gold aus Gärtnerhand

Südseite

Erdäpfeln

Fisolen

Weinviertler

Hof

Weinviertler

Auf dervon SchlossHof gedeiht alles prächtig. DerSpitzkohl, derZierlauch, die roten, alles wird abgeerntet. DerGarten auf Schlossist zwar ein Feld in Miniformat, aber jeder Gartenbesitzer wäre froh, so ein von der Sonne begünstigtes Eck beackern zu können. Um das Bild der Fülle zu komplettieren sprießen Weidenkörbchen und „Edelweiß“ (eine Wolfsmilch-Sorte) zwischen den Reihen.

Von hier wandert der Blick hinaus in Richtung Auwälder. Schloss Hof liegt zwar offiziell im Marchfeld, aber auf den unteren Terrassen glaubt man sich schon unmittelbar in Flussnähe. Die March fließt tatsächlich nur ein, zwei Kilometer von hier entfernt vorbei, im Frühling waren die Ackerflächen außerhalb des Schlosses weiträumig überflutet. Ohne den Damm wäre das Wasser auch nahe an das tief gelegene untere Tor gekommen. Von den Wetterkapriolen des nass-kalten Frühjahrs ist heute kaum noch etwas zu sehen.

Schloss-Hof-Gartenleiter Bernhard Rödl genehmigt sich eine Auszeit von seiner Bürotätigkeit (wo ein Gartenleiter einen Großteil seines Arbeitstags verbringt). „Ich nehme mir seit Jahresbeginn vor, die meisten der Pflanzen der Schlossanlage kennenzulernen, aber ich fürchte, ich werde damit heuer nicht mehr fertig.“