Robert Fahsl - Der Mann fürs Grüne

Kann die Stadt überhaupt etwas gegen das Insektensterben tun?

Es beginnt bei der Auswahl der Pflanzen. Viele Zierblumen wie Pelargonien leuchten zwar in strahlenden Farben, für Insekten bieten sie aber keine Nahrung. Am Salbei hingegen wimmelt es nur so von Bienen. Außerdem lassen wir Wiesen, die nicht stark betreten werden, als Wildblumenwiesen stehen. Etwa am Heuberg oder im Türkenschanzpark.

Ist es das Ende der Pelargonien?

Diese Blumensorte wird es immer geben. Das Wiener Rathaus ohne die roten Pelargonien an der Fassade ist kaum vorstellbar. Es gibt kaum vergleichbare Pflanzen, die härter sind was Hitze, Kälte und Wind anbelangt.

Wann beginnt die Blumensaison?

Wir sind heuer wegen dem Frost ein paar Wochen später dran. Die Frühjahrsblumen wie Tulpen und Narzissen, deren Knollen im Herbst ausgesetzt wurden, beginnen nun zu sprießen. Außerdem setzen wir gerade Stiefmütterchen aus. Die Produktion der Sommerblumen, rund 800.000 Stück, läuft in den Gewächshäusern in Eßling auf Hochtouren. Diese werden Anfang Mai ausgepflanzt.