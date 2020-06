Retro-Ideen für den Garten

Um die Wiederverwertung von schönen Dingen geht es auch in ihrem aktuellen Buch "Aus Alt wird Neu für den Garten". IMMO stellt die schönsten Ideen vor: Eine rustikale Gartenbank entsteht im Handumdrehen aus zwei gleich großen, mit Sand gefüllten Blechkübeln und einem großen Holzbrett als Sitzfläche.

Kräuter wachsen in einem kleinen Beet ebenso gut wie in einem großen Tongefäß. Die Recycling-Variante: "In einem alten Metallkorb steht ein dekorativer, mit Küchenkräutern bepflanzter Jutesack", erklärt Dyrop und rät: "Vor dem Einfüllen des Substrats einen großen Plastikbeutel hineinstellen."

Häuser mit Vorgarten haben oft eine schöne Gartenpforte: Präsentieren Sie die Hausnummer auf einem rustikalen, mit Blumen bepflanzten Zinkeimer statt an der Hausfassade. Mit einer Schablone, Farbe und einem Pinsel ist das Aufmalen der Ziffern ganz einfach.