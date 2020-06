Renzo Rosso: Mister Cool macht auch Möbel

Zu spät kommen ist eine Attitüde die in Italien scheinbar wirklich zum guten Ton gehört. Warum also sollte Renzo Rosso, der Mastermind des kultigen Modelabels Diesel, in diesem Punkt eine Ausnahme sein? Doch dann ist er da. Um seine neue Diesel-Küche by Scavolini auf der Mailänder Möbelmesse im Superstudio Più zu präsentieren. Unser Interview findet mitten in seinem neuesten Entwurf statt – an der Theke seiner Küche. Als Wiedergutmachung werden frische Antipasti und selbst gemachte Pasta serviert. Trotz der herrschenden Hektik rund um uns kann es endlich losgehen. Und spätestens jetzt haben auch wir uns der Gelassenheit des Unternehmers angepasst.