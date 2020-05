Regal "Billy" will keine Bücher mehr

"Der Trend geht weg davon, eine ganze Wand mit einem Bücherregal zu verbauen", sagt Manfred Warmuth, Marketingleiter bei den Möbelketten Kika und Leiner. Inwieweit das in direktem Zusammenhang mit einer zunehmenden Digitalisierung steht, will Warmuth nicht beurteilen. " Möbel sind aber immer auch ein Indikator für Veränderungen des Lebensstils." So seien Möbel zwar der Ausdruck eines gewissen Trends, müssen aber dennoch "technische Erfordernisse erfüllen". Hightech-Geräte hätten unser Wohnumfeld bereits in den vergangenen Jahren deutlich verändert, so Warmuth: "Wände werden häufig freigehalten, damit man große Flachbildfernseher daran befestigen kann."