Profis geben Tipps fürs Küchen-Paradies

„Bei großen Essenseinladungen achte ich darauf, dass ich nie mehr als zehn Personen einlade, da sonst die Kommunikation am Tisch darunter leiden würde. Ich versuche immer, vieles vorzukochen, das gilt auch für den Alltag. Ich koche jeden Tag zwei Mal und mit vier Herdplatten gestaltet sich das oft schwierig. Geräte mit mehreren Platten sorgen in einem Mehr-Personen-Haushalt für eine enorme Arbeitserleichterung. Kühlschrank, Herd und Abwasch sind in meiner Küche so positioniert, dass ich sie während des Kochens jederzeit schnell erreichen kann. Für das Bekochen einer Familie ist ein effizientes Zeitmanagement lebensnotwendig. Ich erstelle für jede Woche einen Essensplan, nur so behalte ich immer den Überblick. Geräte müssen multifunktional, einfach handzuhaben sein und sich von selbst erklären können. Hochwertige, gut beschichtete Pfannen zählen für mich genauso wie ein Pürierstab zu den wichtigsten Utensilien in meiner Küche. Begeistert bin ich auch von Kombinationsbacköfen. Sie sind technisch raffiniert und ermöglichen mir Flexibilität bei der Zubereitung. Mein Motto lautet: „Keep it simple". Ich brauche nicht für jeden Handgriff ein Küchengerät. Wenn ich Tomaten enthäute, blanchiere ich sie im Wasser, dazu brauche ich keinen elektrischen Schäler."

