Pflanzennamen: Mitzele und Scheißplatt

Vertrauen Sie, der Frühling kommt bestimmt. Die Zeit, die bleibt, nutzt man am besten mit Vorfreude auf die Vorfrühlingsblüher. So wie die Germanistin Eveline Wandl-Vogt vom Institut für Dialekt- und Namenlexika der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie sammelt alte Pflanzennamen und bewahrt sie so vor dem Vergessen.

Wussten Sie zum Beispiel, dass man die Schneerose in der Steiermark bei 15 verschiedenen Namen nennt: Gläntsche oder Kloantschn (im Mürztal), Gülle, Güllkräutel oder Güllwurz, Gemmer, Schneekaterl, Weihnachtsrose, Kristrose und Kristwurz (auch in Kärnten und Osttirol), Almresedl, Gockerlenze, Gogolenze, Schneekannerl und Gaugerlwurzn (in Gösseck)? Nicht? Kein Wunder. "Die alten Namen gehen mehr und mehr verloren", erklärt Heimo Rainer, Botaniker und Tropen-Spezialist am Naturhistorischen Museum. An ihre Stelle treten meist hochdeutsche, etwas gespreizte Büchernamen.