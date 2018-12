Parlamentsumbau: Größte Baustelle Wiens

Im Dach des Parlament an der Wiener Ringstraße sticht eine riesengroße kreisrunde Öffnung ins Auge. Das Glasdach, das sich hier befunden hat, wurde abgetragen weil es undicht war. Die Öffnung dient nun dazu, dass mit Kränen Baumaterialien und Maschinen ins Innere des Gebäude transportiert werden können. Unter dem Plenarsaal wurden alle Geschoßdecken bis in das zweite Untergeschoß abgebrochen. Aus diesem Grund kann man vom Dach aus bis in den Keller sehen.