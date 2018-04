Otto Wagner: Visionär und Vorbild

Am 13. Juli 1841 in Wien-Penzing in eine großbürgerliche Familie hineingeboren, verlebte Otto Koloman Wagner seine Jugendjahre in einem von Hansen erbauten Haus in der Göttweiger Straße in der Inneren Stadt. Sein Vater Rudolf starb, als Otto erst fünf war. Doch seine Mutter, die er innig liebte, sorgte dafür, dass er trotz finanzieller Sorgen die beste Ausbildung bekam. Nach der Matura studierte er 1860/61 an der Königlichen Bauakademie in Berlin. 1861/62 setzte er seine Studien an der Akademie der Bildenden Künste in Wien fort, wo Van der Nüll, der gerade gemeinsam mit August Sicard von Sicardsburg den Auftrag für das k. & k. Hofopernhauses erhalten hatte und ein von ihm verehrter Lehrer war. Um noch näher an der Architektur zu sein, absolvierte er parallel dazu bei Heinrich von Förster eine Maurerlehre.

Wagner war ein Glückspilz, denn er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ende der 1850er-Jahre wurde die Wiener Stadtmauer geschliffen, die Wiener Ringstraße reifte zum Großprojekt heran und wurde 1865 feierlich eröffnet.

Bereits 1863 konnte er beim Wettbewerb für den Kursalon im Stadtpark mit dem ersten Platz reüssieren. Leider wurde jedoch ein anderes Projekt umgesetzt. In den Siebzigerjahren errichtete er einige Zinshäuser auf dem Schottenring, deren geschmeidige Eleganz von der bis dahin geübten „Schablone“ erfreulich abhob. Sein Stil, der bis heute das klassische Wiener Wohnhaus prägt, erregte schon damals positiv die öffentliche Aufmerksamkeit. Er definierte das moderne Mietshaus über einfache Fassaden ohne Dekor und maximale Beleuchtung, innovative Grundrisse blieben aber aus.