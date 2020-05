Otto Wagner: Der Architekt des lieben Gottes

- Der Architekt: Otto Wagner wurde am 13. Juli 1841 in Wien als Sohn eines Notars geboren. Er absolvierte eine Maurerlehre, studierte mit 16 Jahren Baukonstruktion am Polytechnischen Institut, dann in Berlin und an der Akademie der bildenden Künste in Wien, an der er später selbst unterrichtete.



- Das Werk: Mit 21 bekam er den ersten Bauauftrag, seine bedeutendsten Werke in Wien sind die Kirche der Heilanstalt am Steinhof, Postsparkasse, Wohnhäuser u. a. an der Linken Wienzeile, am Rennweg, in der Neubaugasse, Bauten am Donaukanal, die Schleusenanlage in Nussdorf, rund 30 Stadtbahn-Pavillons und zwei Villen in Wien-Hütteldorf. Eine davon dient dem Maler Ernst Fuchs als Wohnung und Atelier.



- Persönliches: Otto Wagner hatte mit drei Frauen sieben Kinder, glücklich war er nur mit seiner zweiten Ehefrau Luise. Er starb am 11. April 1918 mit 76 Jahren.



- Ausstellung: In der Wiener Postsparkasse, 1010 Wien Georg-Coch-Platz 2, ist eine Ausstellung über Otto Wagner und die Postsparkasse zu besichtigen.