Objekt der Woche: Mischen mit „Merwyn“

Der deutsche Designer Sebastian Herkner stellt mit dem Stuhl die handwerkliche Kompetenz von Wittmann zur Schau. Das Familienunternehmen, das in vierter Generation von Ulrike Wittmann und Heinz Hofer-Wittmann geführt wird, produziert seit der Gründung im Weinbauort Etsdorf am Kamp. Die Mitarbeiter in der Polsterei, dem Herzstück der Möbelwerkstätten, werden im Unternehmen in dem anspruchsvollen Handwerk ausgebildet. Die hohe Qualität hat Wittmann international bekannt gemacht: In Konzernzentralen wie der BMW Lounge in München oder dem Sony Headquarter in Tokyo sind Wittmann-Möbelstücke genauso zu finden wie in herausragenden Hotels rund um den Globus.