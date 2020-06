Neue Apotheke mit alten Einzelstücken

Neben Hustensaft und Kopfwehtabletten gibt es in einer modernen Apotheke eine Menge Pflegeprodukte und Kosmetikartikel, für die man geeignete Präsentationsflächen braucht. Als dafür der Platz in der Paulaner-Apotheke in der Wiedner Hauptstraße knapp wurde, übersiedelte diese zwei Häuser weiter. Dort wurden die leer stehenden Geschäftslokale von zwei Gründerzeithäusern miteinander verbunden und umgebaut. "Uns war es wichtig, die lange Fassade sehr offen zu gestalten", sagt Michael Thomas von Atelier Heiss Architekten. Die großen Glasscheiben ermöglichen Einblicke bis ins Labor, gleichzeitig sehen die Pharmazeuten, was im Verkaufsbereich und auf der Straße passiert. "Die maximalen Sichtverbindungen sollen Vertrauen schaffen. Das ist vergleichbar mit der Showküche in der Gastronomie", erklärt Thomas.