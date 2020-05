Moderne Gärten mit persönlicher Note

Angefangen hat alles mit einem Traum. Wie so oft haben Bauherren Visionen und können sich nur vage vorstellen, was es bedeutet, diese meist eher kryptischen Vorstellungen in die Praxis umzusetzen. Doch ein deutscher Zahnarzt ließ sich auf seiner Mission nicht beirren und kämpfte für seinen Traum. Er schaffte es, den wohl bedeutendsten deutschen Architekt der Gegenwart Meinhard von Gerkan, davon zu überzeugen ihm ein Einfamilienhaus in der Nähe von Lüneburg zu planen. Entstanden ist ein lang gestrecktes Rechteck mit zwei gegeneinander aufkragenden Pultdächern - modern aber dennoch der Landschaft angepasst. Doch damit war der Traum noch lange nicht erfüllt. Immerhin galt es auch, den 5000 Quadratmeter großen Garten zu gestalten.