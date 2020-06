Moderne Bürowelten

Nichts, aber wirklich rein gar nichts erinnert beim Betrachten dieser Räume an klassische Büros. Vergebens sucht man nach langen, kahlen Gängen mit grau-weiß melierten Linoleum- oder Teppichböden oder langweiligen Büromöbeln in tristem Beige. Keine 08/15-Schreibtische weit und breit und auch keine anonymen Teeküchen, die sich hinter unifarbenen Türen verstecken. Die Gestaltung von Büros hat sich in den letzten Jahren innerhalb der Architektur zu einer eigenständigen Disziplin entwickelt. Unternehmen legen immer mehr Wert auf außergewöhnliche Standorte und die Innenraumkonzepte der Büros gewinnen dabei auch an Bedeutung. Die Autoren Sofia Borges, Sven Ehmann und Robert Klanten haben ihr neues Buch „ WorkSpace – New Spaces for new Work“ den weltweit interessantesten Beispielen gewidmet.