Missoni: Design mit ehrlichen Werten

Familie – ein Schlagwort mit dem Missoni oft in Verbindung gebracht wird. Der Schlüssel Ihres Erfolges ist also Ihr inniges Familienverhältnis?

Mit Sicherheit. Ich bin stolz darauf, dass Ottavio und ich das Unternehmen gemeinsam aufgebaut haben und es viele Jahre geführt haben. Unsere Kinder sind mittlerweile ebenfalls in der Firma tätig. Sie sind eigentlich in unserer Fabrik groß geworden. Sie haben also den Missoni-Lifestyle von Kindheitstagen an mitgetragen und gelebt. Wir haben sie nie dazu gezwungen sich im Unternehmen zu engagieren, für uns ist es also ein fantastisches Zeichen, dass sie es von alleine wollten.

Unsere zwei Söhne arbeiten im Management, meine Tochter kümmert sich um den Modebereich und ich widme mich meiner großen Leidenschaft: dem Einrichten. Ich bin froh darüber, dass ich das Glück habe, eine so tolle Familie zu haben. Die Familie gibt mir unheimlich viel Halt und Zuversicht.

Neben der Mode ist also das Einrichten Ihre zweite große Leidenschaft?

Für mich hat das Zuhause einen ganz besonderen Stellenwert. Hier muss man sich wohlfühlen und gleichzeitig immer wieder innovativ sein. Bei der Mode ist es ein Leichtes mit der Zeit zu gehen, beim Wohnen ist das etwas schwieriger. Man kann etwa das Sofa nicht jede Saison wechseln. Man muss es schaffen, einzelnen Räumen immer wieder einen neuen Look zu verleihen. Das fängt mit kleinen Dingen wie Blumen, Kissen oder Plaids an und endet bei Gemälden, Vorhängen oder Teppichen. Das Innere eines Hauses muss ständig in Bewegung bleiben und gerade deshalb finde ich es spannend, für diesen Bereich viele Möglichkeiten gestalten zu können. Wir Italiener lieben unsere eigenen vier Wände und wir sind immer darum bemüht, dass sich Gäste oder die Familie immer wohlfühlen können. Wissen Sie, ich veranstalte gerne Feste in unserem Haus. Das erfüllt mich mit Freude, und wenn sich dann auch noch alle wohlfühlen, ist das für mich eine Zugabe. Es ist eine Herausforderung, solchen Ansprüchen gerecht werden.

Das Zickzack-Muster oder die auffälligen Blumenprints – Merkmale, die aus der Mode kommen, aber auch immer wieder in Ihrer Einrichtungslinie vorkommen. Ist die Natur eine immerwährende Inspirationsquelle für Sie?

Unsere Naturverbundenheit verdanken wir eigentlich auch unserem Unternehmens-Standort. Vor über fünfzig Jahren als mein Mann und ich die Firma gründen wollten sagte mein Mann: " Rosita, um unser Bestes geben zu können, müssen wir uns einen Standort suchen, an dem wir auch unsere Wochenenden verbringen würden. Wir müssen raus aus Mailand." Das haben wir dann auch gemacht und uns ein Grundstück mitten im Wald gekauft. Hier entstanden die Produktionshallen, das Firmengebäude und ein paar Hundert Meter weiter eben auch unser Privathaus. Es war uns wichtig, in einer schönen Umgebung zu wohnen und zu arbeiten. Wir wollten Sonnenaufgänge und -untergänge beobachten können. Zurückblickend hört sich das vielleicht etwas zu verträumt an, aber es war die wohl wichtigste Entscheidung für uns als Unternehmer und als Privatpersonen.