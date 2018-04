London Design Biennale: Ende des Überflusses

Die Studierenden wurden daher im Kick-Off-Projekt eine Woche in den Bregenzerwald geschickt, um die Auswirkungen des Klimawandels mit eigene Augen betrachten zu können. Sie sprachen mit Förstern und befragten traditionelle Handwerker, wie sie seit jeher mit knappen Ressourcen umgehen.

Moderne Perchten-Rituale, Bio-Hacker-Bauern und Gletscher: In den Klassenräumen der Studierenden wird an verschiedenen Einzelprojekten gebastelt und geschraubt. Perchten-Masken hängen an den Wänden und sollen Naturkatastrophen personifizieren. Und durch das Fenster einer selbst gebauten Hütte ist ein illegales Gen-Labor zu sehen.

Über allem steht die Frage, welche Werkzeuge und Strategien in Zukunft gefragt sind. Und zwar in einer Zukunft, in der es keinen Überfluss mehr gibt.