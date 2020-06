Lieblingsplätze im Garten

Die perfekte Ecke im Garten sieht für jeden anders aus. Autorin Manuela Krämer teilt ihre Gestaltungsideen für das perfekte Refugium in vier Kapitel: Oasen der Ruhe für die Lieblingslektüre, Kraftorte am Wasser zum Energie tanken, großzügige Freiräume, die Platz für Fantasie lassen und kreative Orte, an denen Sammler ihre Schätze präsentieren.