Liebe zur Natur: Grill City

Eines steht seit Jahren fest: Je grüner eine Stadt, desto weniger klagen ihre Bewohner unter Hitze. Das Problem gerade in den Sommermonaten ist ja: Gebäude und Beton heizen sich tagsüber so auf, dass gerade in den Nächten das Klima in der Stadt deutlich wärmer ist als draußen im Grünen. Der "Wärmeinsel-Effekt" verwandelt Großstädte in Treibhäuser. Für die -Bilanz fatal: Viele neue Gebäude sind ohne technisch aufwendiger Luftkühlung kaum noch benutzbar.

Abhilfe schafft etwas, was Friedensreich Hundertwasser schon vor 40 Jahren propagierte – unter anderem in der legendären Samstagabend-TV-Show "Wünsch Dir was": grüne Dächer und Häuserfassaden.

Lange Zeit belächelt, gilt sein Spleen längst als wichtiges Rezept, wie ein urbaner Raum seinen -Haushalt umweltverträglich gestalten kann. Natalie Weiß vom Klimabündnis Österreich: "Grüne Inseln in der Stadt, wie zum Beispiel Gründächer, schaffen wertvollen Lebensraum für Tier und Pflanzen, bieten Erholungsraum für Menschen im dicht verbauten Stadtgebiet, speichern Regenwasser, wirken kühlend im Sommer und wärmend im Winter und halten länger, weil der begrünte Erdaufbau die Temperaturschwankungen ausgleicht."

In New York ist das unter dem Slogan "Guerilla Gardening" ein Hit. Denn auch diese US-Megacity denkt längst um. Der Times Square ist seit drei Jahren Fußgängerzone und gerade haben sich die New Yorker mehrheitlich für die Schaffung von Radwegen ausgesprochen. Der erste große Schritt zur " Green City".