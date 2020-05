Lena Hoscheks sündige Nostalgie

Ehrlich? Ich weiß es nicht. Bisher hatte ich noch keine Zeit, eine Nacht in meinem Hotelzimmer zu schlafen. Schlimm, oder?

Sie sind häufig auf Reisen. Was muss ein Hotel haben, damit Sie es wieder buchen?

Charakter, Persönlichkeit und ein tolles Bett. Es gibt nichts Schlimmeres als anonyme Zimmer. Wenn alles gleich aussieht, dieselben Farben immer wieder auftauchen und es keinen Raum für Überraschungen gibt. Das ist eigentlich trostlos.

Es ist entsetzlich, wenn es in einem Hotelzimmer nicht genug Platz gibt. Deshalb übernachte ich lieber in kleinen Häusern, als in großen anonymen Hotels. Da fühle ich mich einfach viel wohler.

Was sollte man anders machen?

Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich ein Hotel im Stil des „Shabby Chic“ gestalten.

Das erste Stoff-Konzept war b­ereits fertiggestellt. Warum haben Sie Ihre Pläne noch einmal geändert?



Der Entwurf war vieles, aber eben nicht „ Hoschek“. Bei all meinen Überlegungen habe ich vergessen, dass der Auftraggeber aber genau aus diesem Grund mich engagiert hat. Deshalb habe ich wieder ganz von vorne begonnen und mich ausgetobt.