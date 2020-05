Leistbarer Luxus für den Alltag

Innovative Labels entdecken, rund 150 Designer aus dem In- und Ausland persönlich treffen, Produkte testen oder nach Belieben auch kaufen kann man an diesem Wochenende bei der Designmesse " Blickfang" im Museum für angewandte Kunst (MAK). Die Messe für die schönen Dinge des Lebens zeigt von Freitag bis Sonntag innovative Möbel, Mode und Accessoires.



Der KURIER präsentiert einige Höhepunkte:



Bunte Lampen aus Verkehrsampeln (für 149 €) , Stehpulte aus Filmdosen oder Taschen aus gebrauchten Werbe- und Lkw-Planen gibt es bei dem Wiener Unternehmen Gabarage Upcycling Design. Scheinbar wertlose Gegenstände werden so zu Gebrauchsobjekten mit besonderem Charme.



Die deutsche Marke "Zirkeltraining" setzt ebenfalls auf Recycling. Bernd Dörr fertigt Taschen aus Sportgeräte-Leder und Turnmatten.