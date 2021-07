Von Kaffee, Kohlgemüse und Chia-Samen

Gut 100 Kilometer nordwestlich von Wien, nahe Gars am Kamp in Niederösterreich, steht Erni Mangold in einem hellrosa Leibchen mit einer grauen Weste darüber in ihrer Küche des 250 Jahre alten Hauses am Herd. "Na, schauen wir uns das Fressen mal an, wenn ich heute schon gekocht hab", sagt sie und hebt den Topfdeckel in die Höhe. "Ich koche gerne Zuspeisen", erklärt sie. "Also Speisen, die man eigentlich zum Fleisch oder Fisch isst, aber ich esse die auch ohne Fisch…und ohne Fleisch." Besonders gern hat Mangold Grünkohl mit Haferflocken. Haferflocken deshalb, weil man den Grünkohl oft zum Gansl isst und das Fett der Gans von den Flocken aufgesaugt wird. Das Rezept kennt Mangold aus Hamburg. "Der Grünkohl wird abgezupft und in Öl hineingeschmissen. Gott sei Dank haben die Österreicher den entdeckt. Der hat von allen Kohlarten die höchste Vitaminstufe."