Kreative Tage beim Designmonat Graz

Eine ganze Stadt wird zur Bühne, wenn in Graz der Monat der Gestaltung ausgerufen wird. Bereits zum sechsten Mal organisiert die Creative Industries Styria GmbH (das Netzwerk der Kreativindustrie in der Steiermark) dieses Event. Unter dem Motto Design entdecken gibt es von 30. April bis 1. Juni Ausstellungen, Shows, Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden. An diesen 32 Tagen haben die Besucher die Qual der Wahl unter über 50 Veranstaltungen. Im Vorjahr nützten mehr als 75.000 Besucher diese Gelegenheit.

Zu den Highlights des Programms zählen in diesem Jahr drei Ausstellungen in der designHalle Graz. Im Rahmen der Leistungsschau SELECTED: it’s just design! stellen 24 Gestalter aus zehn Nationen ihre Arbeiten vor. Mit dabei ist etwa die in London lebende österreichische Designerin Katharina Eisenköck von Ekdesign, die ihre Leuchtenkreation "Nomadic Light" präsentiert.