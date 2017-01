Kreativ mit Kreide

Egal, ob Holz oder Metall, Glas oder Textilien, Karton oder Kunststoff: Tafelfarben und -lacke halten auf fast jedem Material. Ist eine Oberfläche einmal bemalt, sind der Kreativität mit Kreide keine Grenzen gesetzt. Zwei Projekte zum Nachmachen:

Neues Gewand für die Vase

Foto: LIZETTE SCHAPEKAHM UND FRANK RIVERA/F W MEDIA/ HAUPT VERLAG Für dieses Projekt brauchen Sie eine transparente Glasvase, biegsamen Karton, ein Lineal, eine Schere, einen Schaumstoffpinsel, Tafelfarbe, ein passendes Glas, Kreide und Schnittblumen.

Als Erstes wird ein Stück Karton so zugeschnitten, dass es zusammengerollt in die Vase passt. Tragen Sie dann mit einem Schaumstoffpinsel zwei bis drei Schichten Tafelfarbe auf. Nach dem Trocknen den Karton mit weißer Kreide einreiben und diese wieder abwischen. Dann ist Kreativität gefragt: Zeichnen Sie Muster, schreiben Sie ein Gedicht auf oder notieren Sie die Namen der Blumen. Je nach Jahreszeit und Anlass kann der Karton immer wieder neu gestaltet werden. Soll die Schrift länger halten verwendet man Kreidemarker statt gewöhnlicher Schulkreide. Zu guter Letzt das kleine Glas mit Wasser füllen und in die große Vase stellen, den Kartoneinsatz dazwischen schieben und die Blumen arrangieren.

Ein Tisch zum Bekritzeln

Foto: LIZETTE SCHAPEKAHM UND FRANK RIVERA/F W MEDIA/ HAUPT VERLAG Für den Spieltisch brauchen Sie Malerkrepp, Sprühgrundierung, Tafelfarbe zum Sprühen und Kreide. Kleben Sie die Tischbeine und alle Teile der Platte die nicht lackiert werden sollen mit Malerkrepp ab. Bei einer Oberfläche aus Kunststoff, Metall oder unbehandeltem Holz sorgt eine Grundierung dafür, dass die Tafelfarbe nicht abblättert und widerstandsfähiger gegen Kratzer wird. Ist die Grundierung trocken, wird die Platte mit zwei bis drei Schichten Tafelfarbe besprüht. Damit keine giftigen Dämpfe ins Kinderzimmer gelangen, sollte das gute Stück vor seinem ersten Einsatz 24 Stunden im Freien oder einem gut belüfteten Raum trocknen.