Kompakte Baukunst aus Holz

Der Wohnbereich erstreckt sich auf zwei Ebenen. In der Eingangszone im unteren Geschoß befinden sich eine Garage, Lagerräume sowie eine Garderobe und eine Gästeeinheit. Über eine Treppe gelangt man in das obere Stockwerk. Der offene Wohn-, Koch- und Essbereich öffnet sich zum Innenhof nach Süden hin. Der westliche Gebäudeflügel schließt L-förmig an den Wohnbereich an und beheimatet zwei Schlaf-, ein Wirtschafts- und ein Schrankzimmer sowie die Sanitärbereiche.

Böden, Wände und Decken bestehen zum Teil aus einer sichtbaren Brettschichtholzkonstruktion aus Fichte und Eiche. Genauso wie der Entwurf selbst präsentiert sich die Einrichtung schlicht und zurückhaltend. Integrierte Eichenvollholzmöbel, eine mit dem Künstler Hans Rainer entwickelte Küche sowie ein Kachelofen, der auf eine Schwarzstahlplatte gesetzt wurde, fungieren als zentrale Elemente.