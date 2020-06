Klassiker: Die Glühbirne

Maurer

Das Modell ist in klarem Glas und in milchigemKunststoff erhältlich. Letztere überzeugte auch aufgrund der Tatsache, dass erstmals eine Leuchte nicht mehr nur aufgehängt oder gestellt werden musste – sie konnte an beliebiger Stelle aufgelegt werden. Damals war es durchaus üblich, die Leuchtmittel zu verstecken.jedoch setzte genau auf das Gegenteil und stellte ebendiese in den Vordergrund.

„Bulb“ wurde 1969 in die ständige Design-Sammlung des MoMA ( Museum of Modern Art) in New York aufgenommen. Weitere Entwürfe wie etwa „Wo bist du, Edison?", „Birds Birds Birds" oder „Lucellino" basieren auf demselben Gestaltungsprinzip – eine offene Konstruktion mit dem Fokus auf die Glühbirne. Die Lampe „Bulb“ wird noch heute in hochglanzverchromtem Metall, mundgeblasenem Kristallglas und mit kuppenverspiegelter Glühlampe produziert.

