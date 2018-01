Keine Chance dem Chaos

Wohn- oder Esszimmer: Die Couch muss nicht unbedingt an der Wand stehen. Rücken Sie das Sofa etwas ab und bringen Sie ein Regalbrett als Ablage zwischen Wand und Möbelstück an. Kleinigkeiten werden am besten in Boxen mit Deckel staubfrei verstaut. Wer Kartons längs statt quer ins Regal stellt, spart wertvolle Regalmeter. Ein wenig Überhang stört dabei nicht.

Küche: Nützen Sie auch die Wand als Stauraum. In der Küche kann man zum Beispiel Töpfe und Pfannen, Kochlöffel und Sieb auch an einer Leiste über oder neben dem Herd aufhängen. Die Arbeitsplatte ist zum Arbeiten da – was man nicht ständig braucht, hat hier nichts zu suchen.

Foto: /Overbeck and Friends GmbH/DK-Verlag

Bad: Fläschchen, Tuben und Tiegel sollte man im Schrank verstauen oder zumindest in Körben sammeln. Sparen Sie Ablage- und Stellflächen, indem Sie für Föhn, Seifenspender und ähnliches Halterungen an der Wand anbringen. Duschgel und Shampoo kann man in Behältern mit Saugnäpfen verstauen und diese an den Fliesen fixieren.

Keller/Dachboden: Weil hier Dinge aufbewahrt werden, die man selten braucht, ist ein gutes Ordnungssystem besonders wichtig. Kartons sollten gut sichtbar beschriftet werden. Eine Alternative sind durchsichtige Plastikboxen. Bewährt haben sich auch Regal-Stecksysteme aus Metall. Die können nach Bedarf (ganz ohne Bohrer) immer anders zusammengesteckt werden.