Juwelier im Pocket-Format

Exakt 18,67 Quadratmeter misst der Wiener Juwelier Hovis in der Plankengasse. Das Innenraumkonzept überzeugt durch die maximale Ausnutzung der Fläche. „Die Idee war, ein Schmuckkästchen zu gestalten, in dem wir trotz des kleinen Raumvolumens sämtliche notwendigen Bereiche eines Juweliers unterbringen konnten“, erklärt Katrin Einwaller vom Architektur- und Einrichtungsbüro Einwaller. Der Rezeptionsbereich wurde mit einem Altsilber-Lack patiniert und mit Leder überzogen. Dahinter befindet sich ein raumhoher, verschiebbarer Paravent. Durch das zarte Motiv der handbemalten Seidentapete des englischen Herstellers de Grounay wirkt dieser filigran und dominiert aber gleichzeitig den Raum. Die Gelbtöne des Musters fügen sich sanft in das vorherrschende Farbkonzept ein. Beige, Silber und Limette verschmelzen mit dunklen Kontrastfarben wie etwa der auberginefarbenen Sitznische zu einem harmonischen Gesamtbild.