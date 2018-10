Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "Wohnen"

In der Küche muss jedes Utensil am richtigen Platz und schnell erreichbar sein. Deshalb ist jede Küche so individuell wie ihr Besitzer und genauso unterscheidet sich, worauf man beim Kochen nicht verzichten kann: Im neuen KURIER-Magazin WOHNEN erzählen Menschen, die tagtäglich mit Küchenutensilien hantieren, warum ihnen ihr Lieblingswerkzeug so wichtig ist.