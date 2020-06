Isay Weinfeld

"Ich versuche immer alles mitzudenken: Wenn ich ein Haus entwerfe, entwerfe ich den Innenraum, die Türglocke, alles. Ich sehe Architektur als etwas Ganzes, als ob ich Regie führte. Die Idee ist Ausdruck meines Wunsches, das Leben von Anfang bis zum Ende zu entwerfen", erklärt Weinfeld. Ein gelungenes Beispiel lieferte der Brasilianer etwa mit dem Wohnhaus Edificio 360° in São Paulo. Er konzipierte eine Alternative zu klassischen Wohnbauten und interpretierte den Grundgedanken neu. Die einzelnen Wohneinheiten wurden übereinander gestapelt und präsentieren sich nun als vertikale Mehrfamilienhäuser – kompakt und geschlossen, mit je einem hängenden Innenhof. Beim Einfamilienhaus Piracicaba ordnete er drei Etagen in senkrechten Achsen an damit der Garten trotz der Hanglange von jeder Etage zugänglich ist. Das L-förmige Erdgeschoß ist straßenseitig über eine geschwungene Rampe erreichbar. Hier wurden unter anderem der Wohn- und Essbereich untergebracht, die mithilfe von riesigen Schiebeelementen verglast wurden.

Für ein anonymes Sammlerpaar entwickelte Weinfeld die Casa Cubo, in São Paulos Nobelviertel Jardins. Der dreistöckige Neubau fungiert als Galerie und Gästehaus. Skulpturen, Malereien und ausgewählte Designobjekte wurden in die Einrichtung integriert.