Interview Stefan Sagmeister: "Schönheit muss nicht teuer sein"

KURIER: Herr Sagmeister, Sie haben sich viele Jahre mit dem Thema Glück beschäftigt – unter anderem in einer großen Show und einem Film. Diese Woche eröffneten Sie mit Ihrer Agentur-Partnerin Jessica Walsh Ihre neue Ausstellung „Beauty“ im MAK. Wie kamen Sie auf das Thema?

Stefan Sagmeister: Die Erfahrung in unserem Studio in New York hat uns auf die Idee gebracht, der Frage nach Schönheit in der Gestaltung nachzugehen. Immer dann, wenn wir viel Liebe in die Arbeit an der Form stecken, funktionieren die Produkte besser. Es ist einfach, Dinge herzustellen, die funktional sind. Schwerer ist es, auch schöne Produkte zu erzeugen. Schönheit muss nicht teurer sein, aber für den Gestalter ist es schwieriger.

Was ist schön? Liegt Schönheit nicht im Auge des Betrachters?

Wir haben für unsere Ausstellung mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, etwa mit dem Wiener Psychologen Helmut Leder. Aus Studien ist bekannt, dass die Hälfte dessen, was Menschen als schön empfinden, individuell ist. Bei der anderen Hälfte gibt es allerdings eine hohe Übereinstimmung. Wenn Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen gefragt werden, welche Form am schönsten ist, nennen die meisten einen Kreis. Am wenigsten mögen die Leute ein Rechteck. Und bei der Farbe ist es ähnlich: Die Lieblingsfarbe der meisten Menschen ist blau, braun mögen die wenigsten.

Und was ist Ihre Lieblingsfarbe?

Ich liege voll im Trend: blau.

Das braune Rechteck ist demnach das hässlichste Gebilde. Was schließen Sie daraus?

Wie wir wissen, spielt das braune Rechteck in der Architektur des 20. Jahrhunderts eine relativ große Rolle. Viele Gebäude sind aus funktionalen Gründen als braune Rechtecke gebaut. Das könnte ein Umdenken vertragen.