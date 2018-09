Interview mit Wolfgang Palme: Gemüse im Winter anbauen

Ist der Boden nach einem langen Sommer nicht zu ausgelaugt, um auch im Winter Nährstoffe für Pflanzen zu bieten?

Das Gegenteil ist der Fall. Es tut dem Boden gut, wenn er ganzjährig bepflanzt ist. Generell sollte man bei der Wahl der Erde sehr sorgfältig sein. Die Sackerl-Erde aus dem Supermarkt ist leider oft nicht ausreichend. Man sollte rund 15 bis 20 Prozent Kompost und ein Drittel Grunderde (Mutterboden) beimischen.

Wie erfahren sollte man als Gärtner sein, um mit dem Winteranbau zu beginnen?

Die meisten Menschen kennen Gärtnern nur vom Sommer. Sonne, Paradeiser, Paprika – alles verbindet sich mit dem Sommer. Im Winter muss man das Gärtnern von der anderen Seite denken. Im Hochsommer muss gesät und vorgezogen werden, sodass im Herbst ausgepflanzt werden kann. Um tatsächlich zu starten, brauchen viele Gärtner eine handfeste, praktische Anleitung. Daher bieten wir in der City Farm Augarten viele Workshops und einen Jungpflanzenverkauf für den Winter an. Das hilft bei den ersten Schritten. Ich kann allen aber nur raten: einfach mal versuchen. Auch der Topf am Balkon oder die Fensterkiste lässt sich als Anbaufläche für den Winter ganz leicht nutzen. Unser Motto in der City Farm Augarten lautet: der kleinste Garten ist ein Topf.

