In zehn Schritten zum selbst dekorierten Adventkranz

„Es gibt keine fixen Regeln. Auf den Adventkranz kommt, was gefällt“, sagt Meisterfloristin Sophia Raudaschl vom Gartenspezialisten Lederleitner. Am einfachsten ist es, wenn selbst geschmückte Kränze unter einem bestimmten Thema stehen und sich die Auswahl des Schmucks daran orientiert. Der Kranz wirkt dann nämlich harmonischer. Auch eine festgelegte Farbenwelt erleichtert die Gestaltung. „Ein Kranz schaut edler aus, wenn er ein Farbthema hat, so die Floristin.

Doch auch viele verschiedene Farben können zum Einsatz kommen: Gerade wenn der Kranz mit Kindern gestaltet wird, kann er gerne bunt und frech daherkommen. Vergangenes Jahr etwa band Raudaschl mit ihrer Tochter einfach Zuckerstangen auf die frischen Zweige.

Für den IMMO KURIER gestaltet die Lederleitner-Meisterfloristin einen hängenden Adventkranz, der die Unterwasserwelt zum Thema hat. Neben Meeresschildkröten schmücken Seepferdchen und Fische den adventlichen Kranz. Stücke aus der Natur runden das Design ab. Und so gehts: