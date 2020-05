Immer der Faser nach

© Bild: Kurier

KURIER: Ihre Entwürfe sind für die qualitativ hochwertigen Stoffstrukturen bekannt. Was sind die Besonderheiten?

Anna Lenti: Schon bei der Gründung unseres Unternehmens war für uns klar, dass wir uns mithilfe der Materialität von anderen Herstellern unterscheiden können. Gerade im Outdoor-Bereich ist das ein sehr aufwendiger Prozess, denn es gilt hier, viele Parameter abzudecken. Der Stoff muss witterungsbeständig sein, unterschiedlichen Belastungen standhalten können und er muss weich und einladend sein. Wir investieren sehr viel Zeit in die Forschung und Entwicklung und wir arbeiten direkt mit einzelnen Faserherstellern zusammen, die in weiterer Folge unsere Entwicklungen umsetzen. Wir setzen also an der Rohfaser an. Und selbstverständlich arbeiten wir auch mit Universitäten in puncto Textilien zusammen.

© Bild: Sergio Chimenti

Heuer haben Sie auf der Mailänder Möbelmesse iSaloni die neue und facettenreiche Farbpalette „In the key of colour“ präsentiert. Ist Farbe also ein weiteres Merkmal eines Lentis?

Gemeinsam mit dem Material bestimmt. Es ist auch eine Art Leitmotiv. Meine Schwester ist gelernte Grafikdesignerin und demnach ist für sie Farbe ein absolut wichtiger Punkt, den sie immer versucht, anders zu interpretieren. Sie spielt mit Licht, mischt Farbtöne und Nuancen. „In the key of colour“ haben wir für den Außenbereich entwickelt. Es beinhaltet eine reiche Auswahl von Farbkombinationen und Kontrasten, die die Ausdrucksmöglichkeiten der Produkte vervielfältigen sollen. Das Grundgerüst umfasst 25 Hauptfarben, die sich in 250 verschiedenen Varianten kombinieren lassen.

© Bild: Sergio Chimenti

Neben Möbeln bieten sie auch Accessoires wie Teppiche an. Wollen Sie diesen Bereich ausbauen?

Wir finden es wichtig zusätzliche Elemente abgestimmt auf unsere Kollektionen anbieten zu können. Der Schwerpunkt im nächsten Jahr wird aber darin liegen, dass wir unsere eigene Stoffkollektion für den Innenbereich entwickeln. Wir wollen die Erfahrungen aus dem Außenbereich sozusagen nun für den Innenbereich nutzen und übersetzen.

© Bild: Hersteller

© Bild: Hersteller

Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit?

Der umweltfreundliche Umgang mit Ressourcen ist für uns selbstverständlich. Heuer haben wir eine neue Kollektion aufblasbarer Möbel „Please“ vorgestellt. Doch bislang ist sie nicht in Produktion gegangen, weil wir derzeit noch ein Material entwickeln, welches zu hundert Prozent recycelbar ist. Weiters arbeiten wir an einem neuen umweltfreundlicheren Verfahren zur Behandlung von wasserabweisenden Stoffen . Wir setzen uns mit dem Thema ständig auseinander und nur so kann Nachhaltigkeit auch funktionieren.

© Bild: Sergio Chimenti