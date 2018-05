Im Schattenreich: Mit Schirm, Charme und Sonnensegel

Setz die Segel

Volle Auftragsbücher kennt man auch beim Sonnensegel-Speziallisten Sunsquare. Im Gegensatz zur klassischen Markise und zum guten alten Sonnenschirm, der heute in erster Linie noch in der Gastronomie zum Einsatz kommt, sorgt das Segel auch auf großen Flächen für Schatten. Auch die Sunsquare-Produkte werden individuell geplant. 70 Prozent der Kunden sind Privathaushalte, 30 Prozent der Aufträge kommen aus dem Gastgewerbe.

„Ja, unsere Sonnensegel sind 30 Prozent teurer als die meisten Markisen“, gibt Geschäftsführer Robert Kautzky zu. Im nächsten Atemzug zählt er auch schon die Vorteile auf, die dennoch für sein Produkt sprechen: „Das Segel schützt vor Sonne ebenso wie vor Regen. Es ist technisch flexibler und lässt sich auch auf freistehenden Terrassen montieren.“ Optisch ansprechender als eine Markise sei es obendrein. Und in puncto Wind könne die Markise erst recht nicht mithalten. „Die Befestigung mit Seilen und Federn sorgt dafür, dass das Sonnensegel dem Wind einfach ausweicht“, erklärt Kautzky, der den Betrieb von seinem Vater übernommen hat.

Die Sunsquare-Segel sind motorisiert. Ab einer Windstärke von 40 km/h werden sie automatisch eingefahren. „Das Tuch selbst würde auch mehr aushalten“, sagt Kautzky. So aber würden Verschleißteile geschont, was Kosten bei Wartung und Pflege spart.

Grün ist clever

Mit Reparatur und vorbeugender Wartung lässt sich Geld sparen. „Bei einer Jalousie oder einem Raffstore halten die Lamellen aus Metall, ich will nicht sagen ewig, aber sehr lange. 30 Jahre sind kein Thema. Verschleißteile, wie Textilien, Schnüre oder einen Motor muss ich auswechseln, dann ist die Jalousie fast wieder wie neu. Mit regelmäßiger Wartung können Sie die Lebensdauer von Ihrem Sonnenschutz verdoppeln“, sagt auch Heiner Praun, Gründer und Chef der Fachhandelskooperation Sonne-Licht-Schatten.

Smart Homes und intelligente Beschattung, die selbst auf Wind und Sonne reagiert, nennt Ardeshir Mahdavi zukunftsweisend für nachhaltiges Wohnen. Mahdavi leitet das Department für Bauphysik und -ökologie der TU Wien. Und sonst? „Es muss nicht immer die konventionelle Lösung sein.“ Nach West und Ost könnten längliche, vertikale Elemente an der Fassade, etwa aus Holz, eine kreative Antwort sein. „Aber egal, für welche Beschattung Sie sich entscheiden, im Mittelpunkt muss die Funktionalität stehen.“ Oft sei die simple Lösung die Beste. Experte Mahdavi: „Der Laubbaum ist clever. Im Sommer spendet er Schatten, im Winter lässt er das Licht durch.“ Stimmt. Und günstig ist er obendrein.



Das kleine A bis Z des Schattens

Die Produktpalette der Sonnenschutz-Branche ist groß. Hier ein Überblick.

Ampelschirm Anders als beim klassischen Mittelmast-Sonnenschirm ist der Steher hier seitlich, der Schirm hängt vorne über. Achtung: wenig windstabil.

Jalousie Zarte Lamellen regulieren das Licht im Hausinneren. Es gab sie bereits im Venedig der Renaissance. Im Freien hat sie heute der Raffstore abgelöst.

Klebefolie Vom Fachmann oder billig im Baumarkt: Gute Folien dämmen die Hitze bis zu 80 Prozent, leider nehmen sie auch einiges an Tageslicht weg.

Markise Der Klassiker unter der Terrassenbeschattung ist als Markenprodukt ab ca. 3000 Euro zu haben und kann maximal vier Meter ausgefahren werden.

Pergola Vier Säulen und ein Dach: Sie hält Wind bis 110 km/h stand und kostet rund 10.000 Euro. Das Dach ist wasserdicht bespannt und schützt vor Regen.

Pergolamarkise Das Tuch wird seitlich in Schienen geführt und vorne durch schlanke Säulen abgestützt. Sie kann mehr als sechs Meter ausgefahren werden.

Raffstore Breitere Lamellen als die Jalousie, seitlich durch Schienen gestützt.

Rollladen Geschlossene Profile werden aufgerollt. Gut geeignet für Schlafräume.

Sonnensegel Sie spenden großflächig Schatten, sind aber in der Planung recht aufwendig und in der Anschaffung teuer (10.000 Euro aufwärts)

Zipscreen Im Konzept ist der Textilscreen ähnlich dem Rollladen, aber hier wird transparenter Stoff verwendet. Seitliche Schienen machen ihn windfest.