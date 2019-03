Hühner im Garten: meine eigene kleine Farm

Gregor Bloéb hat welche. Diana Langes-Swarovski auch. Auf jedem Bauernhof gehören sie zum Standard-Getier. Und neuerdings erleben sie ein Comeback – sogar in Stadtgärten, weil sie die Sehnsucht der Menschen nach Natur und Selbstversorgung erfüllen. Hühner sind im Trend. „Sie helfen uns zu entschleunigen, sind weicher als jede Katze, jeder Hund. Sie sind die neuen Bienen: räumen auf und produzieren etwas Wunderbares“, heißt es im neuen Bildband aus dem Callwey-Verlag, indem Hühnerfreunde und ihre Geschichten beschrieben werden. Früher, so heißt es weiter, galt das Huhn als das Pferd der Armen. Heute läuft es vor Schlössern und Villen herum.

Warum Hühner?

Weil dieses Tier die Ur-Idee vom Landleben und Idylle widerspiegelt, weil es einfach und relativ anspruchslos in der Haltung ist und auch noch wunderbare, frische Eier liefert. Gregor Bloéb: „Ich hasse es, Essen wegzuwerfen. Ein Hendl wandelt Essenreste direkt in ein Ei um. Eine wunderbare Eigenschaft. Zumal es dann auch noch Wiese und Garten umackert und diese auch noch düngt. Wenn irgendwas die Bezeichnung Nutztier verdient, dann ein Huhn“.

Wie halten?

Wer sich Hühner anschaffen möchte, sollte eine kleine Gewissensforschung betreiben. Ein bisschen Zeit und Fürsorge brauchen Hühner nämlich durchaus. Und Raum – am besten abgesperrt, sie laufen aber auch gerne in der Gegend rum. Dabei sind die Platzansprüche zwar überschaubar, Hühner lieben es jedoch besonders, im Garten zu scharren, hinter Büschen nach Essbarem zu suchen. Eine einfache Hütte als Behausung reicht ihnen, mit Sitzstangen und Lege-Nestern. Die Hütte muss nicht mal isoliert sein, Minustemperaturen halten die Hühner gut aus. Was sie aber unbedingt brauchen: die Möglichkeit zum Sandbaden, eine Überdachung, Versteckmöglichkeiten wie Sträucher oder Planken.