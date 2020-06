Hochprozentig

Ansprechende Proportionen und eine außergewöhnliche Form – zwei Elemente, die den Entwurf des österreichischen Designers Thomas Feichtner für den schwedischen Wodka- und Spirituosenhersteller Absolut charakterisieren. Das neue Glas sowie ein Kühler wurden für den Premium-Wodka Absolut Elyx entworfen. Hierbei handelt es sich um eine händisch destillierte und in Kupferkesseln gelagerte Sorte.

Der Entwurf ruht auf drei Beinen und spielt mit den Formen von Kanten und Flächen. "Ich wollte unbedingt den Körper des Glases vom Boden lösen und dadurch auch ein visuell unabhängiges und eigenständiges Objekt schaffen", erklärt Thomas Feichtner . Die Herstellung erfolgt nicht wie sonst üblich über eine Rotationsbewegung während des Einblasens in eine nasse Holzform, sondern erforderte eine Stahlform, in die von oben eingeblasen und geformt werden konnte. Der verstärkte Boden steht im harmonischen Kontrast zur hauchdünnen Glaswand. Der Kühler ist aus Kupfer und wird voraussichtlich im nächsten Jahr in Produktion gehen.