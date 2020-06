Hoch hinaus: Europas höchster Wolkenkratzer

So hoch oben lebte man an diesem Punkt der Erde noch nie. Mit seinen 310 Metern überragt der Wolkenkratzer The Shard im Herzen Londons jedes andere Gebäude in Europa. Nur der Mercury City Tower in Moskau (noch nicht fertiggestellt) soll in diesem Jahr noch höher werden – dafür aber über weniger Stockwerke verfügen. In jedem Fall ist The Shard (englischer Ausdruck für Scherbe) ein Gebäude der Superlative: 95 Stockwerke, davon 72 bewohnt (die obersten 23 in der Turmspitze werden für die Haustechnik verwendet), 195 Hotelzimmer, 6 Gourmetrestaurants und Luxus-Apartments auf 13 Stockwerken. Allein in den Büros der unteren 28 Stockwerke werden 12.500 Menschen arbeiten können.