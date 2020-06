Heiße Geräte

Mit der „iQ 700“-Kollektion, die nun erste vernetzungsfähige Serie von Siemens, will der Hersteller den schnelllebigen Bedürfnissen – mithilfe von Zeitverkürzungsprogrammen, einfachen Bedienungen und anspruchsvollem Design – von heute gerecht werden. Induktionsfelder gehören mittlerweile zum Standardrepertoire. Neu hingegen ist, dass einige Hersteller, wie etwa Neff mit dem Modell „Flexinduction“, Felder entwickelt haben, die künftig die Größe und die Position des Geschirrs automatisch erkennen und entsprechend erhitzen können.

Puristische zurückhaltende Formen sind nach wie vor gefragt. „Es geht nicht darum, jedem Gerät ein spezielles Designmerkmal aufzuzwingen“, erklärt Chef-Designer Sven Baacke von Gaggenau. „Viel wichtiger ist die Intuition des Nutzers. So müssen die unterschiedlichsten Geräte nach dem gleichen Prinzip bedient werden können. Die Nutzer möchten spüren, dass alles aus einer Familie kommt. Das hört sich leicht an, ist aber angesichts der Vielfalt an verschiedenen Funktionen eine Herausforderung für das Design.“

Ausnahmen bei der Nachfrage bilden Einzelstücke wie etwa Geräte im Retro-Look oder Herdmodelle, die mit Holz befeuert werden. Letztere Variante sorgt so ganz ohne Touchscreen, Minutenanzeige und Piepton für interessante Kocherlebnisse.