Günstig bis teuer: Wohnen in Niederösterreich

V ier Viertel (Wald-, Wein-, Most- und Industrieviertel), mehr als 20 Bezirke, 573 Gemeinden. Berge und Wälder, Flüsse und Seen, Klöster und Stifte, Schlösser und Burgen. Niederösterreich ist ein Land der Vielfalt und der Gegensätze. Und ein sehr heterogener Markt – zumindest im Immobilienbereich. Eine allgemeine Aussage über Preise, Angebot und Nachfrage im größten Bundesland ist nicht möglich. "Wir haben einerseits das Wiener Umfeld mit saftigen Preisen, die jetzt aber zum Teil auf hohem Niveau stagnieren. Es gibt eben Schmerzgrenzen bei der Finanzierbarkeit", sagt Paul Edlauer, Geschäftsführer der Realkanzlei Edlauer in St. Pölten und Vizepräsident des Immobilienring. "Andererseits gibt es das wirklich flache Land mit schlechter Infrastruktur und wenig Nahversorgung. Diese Gemeinden haben natürlich mit Abwanderung zu kämpfen. Aber hier setzt das Land immer wieder regionalpolitische Maßnahmen wie den Bau der Thermen in Laa und in Gmünd. Das kurbelt den Tourismus an, bringt Arbeitsplätze und Perspektiven für die Region."

Das Thema Infrastruktur wird immer wichtiger. Wo es eine gute öffentliche Anbindung, Schulen und Kindergärten gibt, ist die Nachfrage hoch. "In den Bezirkshauptstädten floriert der Immobilienmarkt. Das geht aber teilweise zulasten der kleinen Gemeinden rundherum", erklärt sREAL-Geschäftsführer Michael Pisecky. Er beobachtet eine Land-Stadt-Bewegung: "Viele ziehen in die Ballungsgebiete. Damit ist nicht immer Wien gemeint, sondern auch die Bezirkshauptstädte." Und natürlich die niederösterreichische Landeshauptstadt. Edlauer beobachtet in St. Pölten bereits seit zwei bis drei Jahren einen Preisanstieg: "Wir sind aber von einem sehr niedrigen Niveau ausgegangen, daher sind die Preise nicht überteuert. Eigentumswohnungen gibt es ab 1000 Euro pro Quadratmeter, für gehobene Objekte in Toplagen zahlt man bis zu 2300 Euro. Grundstücke in Randlagen gibt es ab 60 Euro pro Quadratmeter, in zentrumsnahen Lagen ab 150 Euro." Keine spürbare Veränderung habe es bei den Mieten gegeben, diese liegen zwischen fünf und 9,50 pro Quadratmeter: "Wir haben ein gleichbleibend gutes Angebot. Es wird immer wieder neu gebaut, der Altbestand wird saniert und aufgestockt."

Bald braucht man mit der Bahn nur noch 25 Minuten von Wien nach St. Pölten. Nur 15 Minuten fährt der Zug bis zum neuen Bahnhof Tullnerfeld. Am 9. Dezember wird die neue Hochleistungsstrecke Wien– St. Pölten in Betrieb genommen. Dann wird auch die Zahl der täglichen Züge um ein Drittel auf 447 Züge pro Tag gesteigert. Eine Infrastrukturmaßnahme, die auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben wird. "Die Regionen Tulln und St. Pölten florieren bereits jetzt. Es gibt schon seit geraumer Zeit mehr Nachfrage als Angebot. Ich erwarte aber noch viel mehr Interesse, wenn die neue Strecke in Betrieb ist", sagt Pisecky. "Es ist den Leuten noch nicht bewusst, was für eine tolle Verbindung da entsteht. Nicht zuletzt durch die hohen Preise in Wien, wird es hier viel mehr Interessenten geben."