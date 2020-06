Grünes einmal anders: Ungewöhnliche Arrangements für Zuhause

Gegen einen schönen Blumenstrauß oder eine klassische Topfpflanze ist nichts einzuwenden. Wer jedoch das Außergewöhnliche schätzt, könnte auch einen Miniatur-Garten oder eine Wasserlandschaft anlegen, Pflanzen von der Decke hängen lassen oder Moose als Bilder an der Wand in Szene setzen. Ungewöhnliche Ideen und konkrete Anleitungen bietet ein neues Buch von Isabelle Palmer.

Statt schlichter Töpfe verwendet die Autorin gerne extravagante Pflanzgefäße wie Weingläser, alte Terrarien oder Laternen. Sonnenliebende Sorten fühlen sich eher in einem offenen Behälter wohl, besonders durstige Pflanzen kann man gut in einem geschlossenen Terrarium kultivieren. Denn in einem solchen Glasbehälter verdunstet das Wasser über die Blätter, kondensiert am Glas, rinnt dann an der Wand herunter und kann von den Wurzeln wieder aufgenommen werden.