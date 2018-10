Grüne Erde eröffnet eine neue Produktion samt Besucherzentrum

Auf einer Schauwand vor dem Produktionsbereich wird erklärt, was eigentlich das Ökologische an den Öko-Produkten der Grüne Erde ist. Anhand eines in Schichten zerlegten Sofas soll das anschaulich gemacht werden. Die Rahmengestelle sind aus Holz, ebenso der darüberliegende Lattenrost. Die Materialien sind aus Naturfasern. Schaumstoffe, Kunststoffe und Metallfeder sind nicht enthalten. Reinhard Kepplinger: „Bei anderen Herstellern befindet sich im Inneren des Sofas oft Sondermüll. Bei uns nicht.“

Auch das Gebäude selbst ist ein ökologisches Vorzeige-Haus. Es liegt umgeben von 14 Hektar Außenfläche am Gelände einer aufgelassenen Küchenfabrik in Pettenbach, gleich am Waldrand. Die Planung dafür dauerte drei Jahre. „Das Haus ist kein architektonisches Zeichen, das man schon von der Ferne aus sieht. Es hält sich in der natürlichen Landschaft zurück“, erklärt Klaus Loenhart, der mit seinem Architekturbüro terrain:integral für das architektonische Grundkonzept verantwortlich war. Die General- und Detailplanung oblag dem Linzer Architekturbüro Arkade.

Das Haus ist zu 99 Prozent frei von Erdöl, ist ein Holzriegelbau und die Fassade besteht aus Holzschindeln. Der Bau der Fundamente erfolgte mit rezykliert Abbruch-Beton der alten Küchenfabrik. Auch der Erdaushub wurde nicht wie bei konventionellen Bauten weggebracht, sondern für die Außenanlagen verwendet.

Doch das Besondere des Gebäudes ist das Lüftungskonzept. Es gibt keine Klimaanlage. Die Lüftung übernehmen 13 Lichthöfe, die mit Bäumen und Waldboden bepflanzt wurden. Durch riesige Klappen gelangt aus diesen Lichthöfen Sauerstoff in das Gebäude. Je nach Witterung kann außerdem Luft vom nahegelegnen Wald angesaugt werden. „Ich atme die Luft des Innenraums sehr gerne ein. Man schmeckt den Waldboden“, sagt Architekt Klaus Loenhart. Außerdem gibt es rund um das Haus keinen Sonnenschutz. Die Beschattung übernehmen gut 500 Bäume. Am Dach befindet sich eine Fotovoltaik-Anlage, geheizt wird mit Wärmepumpen und Tiefensonden. Die „Grüne-Erde-Welt“ ist so ein energieneutrales Gebäude. Loenhart: „Das Haus ist weltweit das erste Gebäude, das solch ein Belüftungs-Konzept umsetzt.“