Grätzlhotel: Neuer Standort und Expansion nach Linz

Die Unternehmensgründerin selbst stammt aus einer alteingesessenen Hoteliersfamilie im Salzburger Land. Allerdings holte sich Kohlmayr auch Know-how von internationalen Branchengrößen. So sind seit 2015 der Hotelexperte Stephan Gerhard, Architekt Markus Kaplan (BWM Architekten) und der Kommunikationsprofi Clemens Kopetzky als Gesellschafter an Bord. Der bekannte Wiener Immobilienentwickler Michael Tojner hält über seine Firma Wertinvest ebenfalls 20 Prozent am Grätzlhotel. Michael Tojner fungiert auch als Kooperationspartner für das nächste Projekt. In Linz besitzt die Wertinvest die ehemaligen Arbeiterquartiere der Tabakfabrik. Das Gebäude ist mehr als 70 Jahre alt und wird derzeit für 33 Grätzlhotel-Appartements umgebaut.

Derzeit liegt die Auslastung des Hotels bei 73 Prozent im Jahresdurchschnitt. Die Zimmerpreise sind je nach Strandort unterschiedlich. Die Gäste kommen überwiegend aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum. Das Ziel sei eine Auslastung von mehr als 80 Prozent. Dafür will das Grätzlhotel verstärkt Business-Gäste ansprechen. „Gerade Geschäftskunden, die viel unterwegs sind, genießen es, wenn sie mal nicht im klassischen Hotel nächtigen“, meint Kohlmayr.

In Wien sieht das Grätzlhotel sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft – eine Verdoppelung der Zimmerkapazität wäre demnach möglich. Angebote für neue Standorte gibt es genügend. Allerdings sind die Anforderungen an eine neue Immobilie relativ hoch. „Für uns sind Lagen innerhalb des Gürtels interessant“, meint Theresia Kohlmayr, „vor allem die Innenstadt ist aufgrund vieler Leerstände ein spannendes Pflaster.“

Auch außerhalb Österreichs sieht das Grätzlhotel Wachstumsmöglichkeiten: Derzeit laufen Verhandlungen in Stuttgart und Winterthur für einen neuen Standort. „Es würde mich reizen, in ehemalige Industriestädte wie Detroit in den USA zu expandieren“, meint Kohlmayr, „Wir denken global, weil auch die Tourismuswirtschaft global ist.“